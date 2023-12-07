На крупнейшей в СКФО Чиркейской ГЭС заменят отслужившее около полувека оборудование

Сотрудники АО "Гидроремонт-ВКК" ведут демонтаж гидротурбины и гидрогенератора

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к замене генерирующего оборудования на Чиркейской гидроэлектростанции, которое отслужило около полувека, сообщается на сайте компании "РусГидро".

"На Чиркейской ГЭС - крупнейшей гидроэлектростанции Северного Кавказа - в рамках программы комплексной модернизации начаты работы по замене основного генерирующего оборудования. Первым замененным гидроагрегатом станет машина со станционным номером 2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многофакторное обследование, которое провели специалисты генерального проектировщика - института "Ленгидропроект", показало необходимость масштабной модернизации Чиркейской ГЭС. Проект модернизации станции предусматривает замену гидроагрегатов, силовых трансформаторов, электротехнического, гидромеханического и вспомогательного оборудования, а также ремонт гидротехнических сооружений.

В настоящее время сотрудники АО "Гидроремонт-ВКК" (входит в группу "РусГидро") ведут демонтаж гидротурбины и гидрогенератора. Также в рамках проекта модернизации станции будет обновлено распределительное устройство напряжением 330 кВ с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы.

Чиркейская ГЭС на реке Сулак имеет мощность 1 тыс. МВт, в состав ее сооружений входит арочная плотина высотой 232,5 м - вторая по высоте в России. Станция введена в эксплуатацию в 1974 году, ее оборудование отработало почти 50 лет.