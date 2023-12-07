РЖД увеличит количество пар поездов дальнего следования до 614 в сезоне 2023/2024 года

В международном сообщении будут курсировать 56 пассажирских поездов

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. РЖД увеличит количество пар поездов дальнего следования в сезоне 2023/2024 года (до 8 декабря 2024 года) до 614. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Иван Колесников.

"Это (увеличение провозных мощностей - прим. ТАСС) станет возможным за счет увеличения количества пар поездов дальнего следования - 614 пар (+16 к 2022 году - прим. ТАСС), увеличения их составности и назначения новых двухэтажных поездов", - сказал он.

В 2024 году количество двухэтажных поездов на сети РЖД увеличится до 31 пары на 23 маршрутах (было 29 пар на 21 маршруте). Новые поезда появятся на южных направлениях: №102 Москва - Адлер; №44 Москва - Имеретинский курорт; №357/358 Уфа - Имеретинский курорт; №71/72 Москва - Чебоксары, добавил он.

"Маршрутная сеть пригородных поездов расширится на 243 пары и составит 4585 пар (+5,6% к 2022 году)", - отметил Колесников.

В международном сообщении будут курсировать 56 пассажирских поездов. Прежде всего это поезда в сообщении с Белоруссией и странами Средней Азии.