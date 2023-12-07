В ДНР удалось снизить цены на топливо к уровню Ростовской области после скачка

Полностью выйти на уровень соседнего субъекта планируется до конца года

ДОНЕЦК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики смогли снизить стоимость бензина в регионе после скачка в сентябре на 20% почти до уровня соседних регионов, сейчас цена остановилась на показателях Ростовской области плюс 3 рубля. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

В сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что цены на бензин и дизтопливо выросли в ДНР и сейчас выше, чем в соседних субъектах из-за уничтожения Вооруженными силами Украины гражданских нефтебаз в регионе. Как уточнили в Министерстве угля и энергетики ДНР, рост цен связан также со скачком стоимости на бирже, остановкой на плановый ремонт большей части нефтеперерабатывающих заводов, фактором сезонности.

"Цены сегодня пошли вниз, мы поддерживали эту тенденцию целый ноябрь. На сегодня справедливая цена - цена Ростова-на-Дону плюс 3 рубля [за литр]. 3 рубля уходит на то, что многие поставщики топлива хранят топливо в цистернах, а не на нефтебазах, так как нефтебазы у нас подвергались обстрелам, разбомблены", - сказал Чертков.

Он уточнил, что в ДНР цены были ниже, чем в среднем по России до сентября этого года, после произошел скачек на 20%. Сейчас удалось понизить цены в среднем на 7-8% - почти до уровня соседних регионов. Полностью выйти на уровень Ростовской области планируется до конца года.

Также он сообщил, что наиболее сложная ситуация с ценами остается в части дизельного топлива, так как оно массово закупалось в сентябре под нужды аграриев региона по высоким ценам и пока еще идет на рынок республики, однако к концу года ожидается выход на уровень Ростовской области плюс 3 рубля.