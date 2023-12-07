В Тюменской области в конце 2025 года начнут строительство испытательного полигона

Создание полигона будет идти параллельно с реализацией первой очереди промышленного технопарка ДСК-500

ТЮМЕНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Создание первого в России испытательного полигона наклонно-направленного бурения для нефтегазовой промышленности в Тюменской области будет идти параллельно с реализацией первой очереди промышленного технопарка ДСК-500, начало строительства планируется в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на Технологическом саммите TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" в Тюмени.

Соглашение о создании испытательной инфраструктуры с учетом современных и перспективных тенденций технологического развития предприятий нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей подписано между правительством региона, ассоциацией "Тюменский нефтегазовый кластер" и АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ) на полях на Технологического саммита TNF.

"Я думаю, что еще полгода нам понадобится на то, чтобы сложить модель, вовлечь необходимое количество партнеров, потом это все верифицировать, перепроверить у промышленников и у заказчиков и после этого, как и говорили, приступим к проектированию и строительству отдельного испытательного полигона. <...> По нашим планам, реализация проекта - это конец 2025 - начало 2026, что совпадает с началом работы первой очереди ДСК-500, эти процессы будут идти параллельно", - сказал он.

Пантелеев также отметил, что работа по созданию единственного в России испытательного полигона продолжается в рамках соглашения, подписанного на полях ПМЭФ между Минпромторгом, нефтегазовым кластером и компанией "Газпромнефть". Еще два соглашения были подписаны в рамках Технологического саммита TNF между тюменским нефтегазовым кластером и компаниями, которые входят в состав рабочей группы и готовы интегрировать свои испытательные стенды на полигоне, добавил он.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что регион готов участвовать в софинансировании и создании испытательного полигона наклонно-направленного бурения.

Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" проходит в Тюмени 7 декабря, в рамках саммита на площадке тюменского технопарка проходит выставка инновационных разработок для нефтегазовой отрасли, дни поставщика, биржи контактов, а также технологические сессии и круглые столы.