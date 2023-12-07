Кабмин внес в Думу на ратификацию протокол, касающийся страны происхождения товаров в СНГ

Протокол подготовлен в связи с необходимостью внесения изменений в отдельные коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Соглашение было подписано в Сочи 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Протокол подписали семь стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они были совершены.

Протокол подготовлен в связи с необходимостью внесения изменений в отдельные коды Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) из перечня в соответствии с редакцией ТН ВЭД СНГ, утвержденной решением совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ от 21 июля 2021 года и актуализированной с учетом седьмого издания гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Предложения об актуализации кодов ТН ВЭД были представлены Федеральной таможенной службой, которая ведет ТН ВЭД СНГ.

По итогам заседания Экономического совета СНГ 17 марта 2023 года было принято решение одобрить проект протокола и внести его на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.