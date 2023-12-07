"Металлоинвест" выплатит дивиденды за девять месяцев в размере 0,259 рубля на акцию

Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Единственный акционер "Металлоинвеста" принял решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 0, 259 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"<...> выплатить по результатам 9 месяцев 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 0,259 (0 целых 259/1000) рубля на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли общества за 9 месяцев 2023 года", - сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 декабря.

Чистая прибыль "Металлоинвеста" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд рублей. Выручка уменьшилась в 1,5 раза, до 219,16 млрд рублей, себестоимость продаж снизилась до 106,6 млрд рублей.

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Единственным акционером является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в ООО "ХК ЮэСэМ").