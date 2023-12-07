Индексы Мосбиржи и РТС 7 декабря торговались разнонаправленно

Курс юаня снизился до 12,85 рубля, доллар - до 92,10 рубля, евро - до 99,44 рубля

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг преимущественно снижался, однако к вечеру коррекционный импульс затормозился. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,19%, до 3 074,63 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,57%, до 1 051,21 пункта. Курс юаня снизился на 0,09%, до 12,85 рубля, доллар - на 0,72%, до 92,10 рубля, евро - на 0,71%, до 99,44 рубля.

Цены на нефть, нащупав локальное дно, отправились отыгрывать спад. Рубль символически укрепляется, но все еще остается относительно слабым. Также накануне вышли данные о резком замедлении инфляции с 0,33% до 0,12% и снижении годового темпа с 7,5% до 7,1%. "Это снижает вероятность более жесткого шага по ключевой ставке", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был умеренно негативным. "ВВП еврозоны, согласно финальной оценке, в III квартале не изменился в годовом выражении, оценка была ухудшена с +0,1%. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю почти совпало с прогнозом", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста четверга на фондовом рынке стали бумаги группы Headhunter (+5,3%), возможно в связи с сообщением компании о том, что 73% от всех владельцев ее депозитарных расписок подали заявление на обмен своих бумаг на акции российского головного общества, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения без новостей оказались акции страховой группы "Ренессанс" (-1,8%), добавила эксперт.

Прогноз на 8 декабря

С учетом неблагоприятной конъюнктуры и приближения выходных в "БКС мир инвестиций" завтра ждут нейтральной либо слабо негативной динамики. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 8 декабря - 3000-3100 пунктов, по курсу рубля к доллару - 92-95 рублей.

В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3100-3200 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 91-93 рубля, евро/ рубль - в коридоре 98-100 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,3-13 рублей.

В конце недели Росстат опубликует информацию о темпах роста потребительских цен в ноябре. "Статистика важна для оценки возможных решений ЦБ по итогам заседания на следующей неделе", - пояснил Александр Бахтин.

В США в пятницу будет опубликован отчет по рынку труда США за минувший месяц. "Ситуация с занятостью - один из ключевых ориентиров для ФРС при принятии монетарных шагов", - добавил эксперт.