Калининградские рыбаки с начала года добыли на прибрежном промысле до 38 тыс. тонн рыбы

Перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем на 100%

КАЛИНИНГРАД, 7 декабря. /ТАСС/. Рыболовецкие компании Калининградской области, ведущие прибрежный промысел, с начала года добыли порядка 38 тыс. тонн рыбы, обеспечив перерабатывающие предприятия сырьем на 100%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В Балтийском море и Куршском и Калининградском (Вислинском) заливах области по состоянию на 15 ноября 2023 года добыто около 38 тыс. тонн рыбы, что на уровне соответствующего периода 2022 года (или 100% к уровню аналогичного периода 2022 года). <…> Что касается наличия рыбного сырья для производств, то рыбой, выловленной на Балтике, регион обеспечен на 100%", - сообщили в пресс-службе.

Наибольший объем выловленный рыбы - свыше 23,1 тыс. тонн приходится на шпроты (килька), добытые в Балтийском море. Результат превышает показатель 2022 года, когда за тот же период было добыто 22,4 тыс. тонн этой рыбы. На втором месте по объему добычи сельдь балтийская (салака), промысел которой велся в Балтийском море и Калининградском (Вислинском) заливе - 11,5 тыс. тонн в 2023 году против 10,7 тыс. тонн в 2022 году. Третьей по объемам добычи стала речная камбала в Балтике - чуть более 1 тыс. тонн в 2023 году против 816,3 тонн в 2022 году. В меньших объемах в море и заливах велась промысловая добыча трески, леща, плотвы, судака, чехони. По последним данным, квоты на добычу шпротов к настоящему времени освоены на 76,5%, камбалы - на 82%, балтийской сельди в Балтийском море - на 86,4%, в Калининградском заливе - на 69,5%. Прибрежный промысел ведут 102 пользователя водными биоресурсами.

Переработкой рыбы в области занимаются 114 организаций различных форм собственности. Ежегодное производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в регионе в среднем составляет порядка 300 тыс. тонн, в том числе производство рыбных консервов всех видов - более 100 млн условных банок. "В регионе прогнозируется сохранение объемов производства рыбной продукции на уровне предыдущего года в условиях стабильного вылова и введенных новых мощностей по рыбопереработке. В настоящее время область полностью покрывает потребности внутреннего рынка региона в рыбной продукции с возможностью роста экспортных поставок", - заключили в пресс-службе.