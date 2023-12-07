В Ульяновске стартовал форум "Деловой климат в России"

Он посвящен теме контроль-надзора

УЛЬЯНОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. XV Бизнес-форум "Деловой климат в России", который открылся 7 декабря в Ульяновске и продлится три дня, в этом году посвящен теме контроль-надзора. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов.

"Главной темой всего форума станет контроль-надзор. На площадках мероприятия будут обсуждаться основные тренды на будущий год, инициативы по улучшению деловой среды, снижение административной нагрузки, образовательные программы и меры поддержки", - отметил он.

В первый день форума прошел мастер-класс "Налоговый контроль. Лайфхаки от практиков". Эксперты дали предпринимателям рекомендации о том, как успешно пройти налоговые проверки и ответили на вопросы. Кроме того, 7 декабря состоялась балансовая комиссия с контрольно-надзорными органами на тему "Партнерский подход: миф или реальность". Участники мероприятия рассмотрели основные принципы партнерского подхода во взаимодействии с контрольно-надзорными органами. Завершила день тематическая сессия "Музыкальная индустрия Ульяновской области: перспективы развития". Во время работы площадки представители творческой индустрии обсудили перспективы развития музыкальной индустрии в регионе.

Основной день форума пройдет 8 декабря. В этот день состоится пленарное заседание, темой которого станет "Регуляторная политика государства - перезагрузка". Ожидается, что в режиме видео-конференц-связи в нем примут участие уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, координатор Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей в Приволжском федеральном округе Павел Солодкий, исполнительный директор общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Шубин и другие эксперты. В этот же день пройдет церемония вручения дипломов победителям и участникам ежегодного областного конкурса "Инженер года - 2023", а также будут награждены победители всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" 2023 года. В программе мероприятий круглый стол "О федеральных и региональных мерах поддержки туристического бизнеса", закупочная сессия с крупнейшими оптовыми и дистрибьюторскими компаниями - импортерами российской продукции из Ирана, стратегический бизнес-интенсив "Люди, энергия, деньги".

Отдельный блок мероприятий посвящен поддержке молодых предпринимателей. На бизнес-форуме состоится защита молодежных проектов Лиги студенческого предпринимательства, а также выставка проектов участников Лиги школьного предпринимательства. В программе запланирован мастер-класс "Зарабатывай с 14 лет", на котором расскажут об особенностях регистрации ИП и самозанятости, мерах поддержки, ресурсах для обучения. Эксперты также пояснят, как формируется предпринимательское мышление через участие в школьном кубке по бизнес-боям. Завершит форум 9 декабря экспертная сессия, темой которой станет новый закон о маркировке рекламы и современные подходы к рекламе в социальных сетях.

Бизнес-форум "Деловой климат в России" проводится региональным центром "Мой бизнес". Событие входит в программу мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".