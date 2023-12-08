Премьер Молдавии отклонил требования протестующих фермеров

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан отклонил требования фермеров, которые на акциях протеста требуют введения моратория на штрафные санкции по долгам.

"Мы не можем вмешиваться в отношения между двумя хозяйствующими субъектами и не можем вводить мораторий для всех. Есть положение о форс-мажорных обстоятельствах, которым и должны воспользоваться оказавшиеся в такой ситуации производители индивидуально. <...> Мы управляем общественными средствами и не можем тратить их на ошибки некоторых экономических агентов", - заявил Речан в интервью телеканалу Jurnal. Так он прокомментировал свой отказ от встречи с протестующими.

Глава правительства сообщил, что власти не заинтересованы в увеличении субсидий производителям зерновых, которые больше всего пострадали от падения цен. "Зерновые для нас - это не приоритет. У нас зерна производится много, много и экспортируется. Мы перенаправили субсидии в животноводство, птицеводство, производство и обработку фруктов, что дает результаты", - сказал Речан.

Ранее часть фермерских ассоциаций заявили о тяжелом положении фермеров после прошлогодней засухи и падения цен на зерновые. Две недели назад аграрии вывели сельхозтехнику на улицы Кишинева с требованием введения моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличения субсидий. Они оставили перед зданием правительства несколько десятков тракторов и периодически устраивают акции протеста.

Летом аграрии на тракторах уже блокировали движение в центре Кишинева. Они настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, который, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.