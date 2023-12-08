Южноамериканский общий рынок заключил торговое соглашение с Сингапуром

В заявлении, распространенном правительством Бразилии, сказано, что Сингапур входит в число основных направлений для экспорта "Меркосур"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Страны Южноамериканского общего рынка ("Меркосур") подписали соглашение о свободной торговле с Сингапуром.

"На 63-м саммите "Меркосур" 7 декабря было подписано соглашение о свободной торговле между "Меркосур" и Сингапуром, первое подобное соглашение, подписанное с партнером из Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в заявлении, распространенном правительством Бразилии.

В тексте отмечается, что это первое соглашение о свободной торговле, которое блок заключил за последние 12 лет. "Сингапур входит в число основных направлений для экспорта "Меркосур" и является важным партнером блока в области инвестиций", - отмечается в заявлении. По данным бразильской стороны, в 2022 торговый оборот между Южноамериканским общим рынком и Сингапуром составил около $10 млрд.

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем торгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт. На прошедшем 7 декабря саммите в блок вступила Боливия.