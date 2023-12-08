Реконструкцию самой длинной дороги Майкопа оценили в 4,5 млрд рублей

Речь идет об улице Хакурате

МАЙКОП, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены реконструировать одну из магистралей республиканского центра - улицу Хакурате. Работы оценили в 4,5 млрд рублей, сообщил в ходе прямой линии с жителями глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Реконструкция улицы Хакурате (это самая длинная в Майкопе улица) начнется с ливневой канализации, тротуаров. Документация готова, проект прошел экспертизу. Сумма большая [требуется] на ремонт - 4,5 млрд рублей. Обсуждаем с Минстроем РФ, Минтрансом и видим их поддержку. После появления источников финансирования сразу приступим к ремонту", - сказал он.

Разгрузить улицу Хакурате позволило строительство объездной трассы в обход Майкопа. Благодаря этому удалось перенаправить транзитный транспорт и разгрузить внутригородскую трассу.

"Благодаря поддержке президента и правительства России Адыгея получила беспрецедентные инвестиции в дорожную инфраструктуру, в итоге мы аварийность снизили. Всего за пять лет на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Майкопе выделено около 3 млрд рублей. Приведено в нормативное состояние 128 участков дорог, построены 13 новых участков дорог и две кольцевые развязки", - добавил Кумпилов.

По данным Минстроя Адыгеи, планируется реконструировать 6,5 км автодороги по Хакурате от улицы Постовой до Восточной. На время ремонта магистраль будет перекрываться участками с организацией объездов без остановки движения. Планируется замена дорожного полотна, тротуаров, дорожных знаков и разметки, монтаж освещения. Все коммуникации, включая линии электропередачи, будут убраны под землю. Капитальный ремонт самой длинной улицы города повысит его инвестиционную привлекательность, улучшит экологию Майкопа, существенно повлияет на безопасность и комфортность дорожного движения.