Ростех заместил остекление кабины машиниста "Ласточки" западного производства

Основой изделия является герметичный стеклопакет, не прогревающийся под воздействием солнца в теплое время года и не пропускающий холод зимой, рассказал гендиректор предприятия Андрей Силкин

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. ОНПП "Технология" им. А.Г.Ромашина (входит в Ростех) импортозаместило боковое остекление западного производства для кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда "Ласточка", говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Отечественное решение соответствует всем требованиям, предъявляемым к боковому остеклению кабины машиниста электропоезда "Ласточка". Наши специалисты в кратчайшие сроки выполнили задачу по импортозамещению. Мы готовы к серийному выпуску продукции", - сказал гендиректор предприятия Андрей Силкин.

По его словам, основой изделия является герметичный стеклопакет, не прогревающийся под воздействием солнца в теплое время года и не пропускающий холод зимой. Внешняя часть - прочный силикатный триплекс, который выдерживает столкновение с летящим предметом на скорости до 100 км/ч.