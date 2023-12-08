Они будут курсировать с 22 декабря по 8 января

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. РЖД назначат более 1,3 тыс. дополнительных рейсов на новогодние праздники, они будут курсировать с 22 декабря по 8 января. Об этом сообщил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников во время брифинга во Владивостоке.

"Более 1,3 тыс. дополнительных рейсов назначаем на новогодние праздники. Это соответствует количеству рейсов, назначенных в прошлом году. Они будут ходить с 22 декабря по 8 января по самым востребованным маршрутам", - сказал он.

Среди них: рейсы из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер. Из Санкт-Петербурга в Белгород, Москву, Сортавалу, Адлер. Из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер и другие города.

Всего в эти даты планируется перевезти более 5,3 млн пассажиров (+8,2% к аналогичному периоду 2022-2023 гг.) По словам Колесникова, пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 декабря 2023 года и 8 января 2024 года - в обратном направлении.

Отправиться в путешествие на праздники можно будет также на 12 туристических поездах.