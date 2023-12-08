Министр экономики Казахстана и помощник президента РФ обсудили наращивание сотрудничества

Стороны отметили, что сохраняется высокий уровень инвестиционного взаимодействия между двумя странами

АСТАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в Москве провел встречу с помощником президента РФ Максимом Орешкиным, стороны обсудили усиление взаимодействия двух государств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана.

"Во время встречи стороны обсудили перспективы углубления казахстанско-российских отношений. Алибек Куантыров подчеркнул, что важнейшие ориентиры для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества были обозначены в ходе недавней встречи президентов Казахстана и России. В частности, были достигнуты договоренности о новых стратегических совместных проектах в энергетике, промышленности, машиностроении, транспортной отрасли и другие", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сохраняется высокий уровень инвестиционного взаимодействия. Российские прямые инвестиции за последние 18 лет превысили $20 млрд. В свою очередь, объем казахстанских инвестиций с 2005 года достиг $6 млрд.

"Как отметил глава Министерства национальной экономики Казахстана, перед правительствами двух стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций. В Казахстане для иностранных инвесторов созданы все необходимые условия, проводится работа по увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике", - пояснили в пресс-службе.

По итогам встречи стороны выразили готовность поддерживать тесные контакты в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.