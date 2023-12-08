В РФ нефтегазовые доходы бюджета за 11 месяцев упали на 22,8%

Они достигли 8,22 трлн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за январь - ноябрь 2023 года получил 8,22 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22,8% ниже, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.

"Нефтегазовые доходы составили 8 226 млрд рублей и снизились на 22,8% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки "Юралс" в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", - говорится в сообщении.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе - ноябре 2023 года составили 17,737 трлн рублей, что на 25,6% выше, чем годом ранее, сообщается на сайте Минфина.