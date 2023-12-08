В РФ дефицит бюджета в январе - ноябре предварительно составил 878 млрд рублей

Это на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года, сообщили в Минфине

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Минфина РФ, в январе - ноябре 2023 года составил 878 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - ноябре 2023 года составил 25 963 млрд рублей, что на 4,8% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.

Предварительно объем расходов федерального бюджета за 11 месяцев 2023 года составил 26,841 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7%.

В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете, добавили в министерстве.

Глава Минфина Антон Силуанов 22 ноября сообщил журналистам, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% ВВП.