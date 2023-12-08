FT: Брюссель намерен перекрыть поставщикам газа из РФ доступ к газотранспортным сетям ЕС

По словам чиновника высокого ранга, эта инициатива может предоставить возможность энергетическим компаниям ЕС выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Брюссель разрабатывает законодательные меры, позволяющие государствам - членам ЕС ограничить или полностью перекрыть поставляющим газ компаниям из России и Белоруссии доступ к европейским газотранспортным сетям. Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с соответствующими документами.

Согласно законопроекту, государствам-членам будет разрешено "частично или, где это оправдано, полностью наложить запрет" на поставки этими компаниями углеводородов в случае угрозы интересов безопасности. По словам чиновника высокого ранга, эта инициатива может предоставить возможность энергетическим компаниям ЕС выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации.

Эти предложения направлены, как отмечает издание, на то, чтобы подтолкнуть страны "к полному прекращению импорта" российского газа к 2027 году.

Как сообщалось ранее, страны сообщества планируют импортировать в нынешнем году из России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). За первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе - июле увеличились в годовом исчислении на 62,7%, до 4,46 млн тонн. В стоимостном выражении импорт энергоносителей из РФ за этот период вырос на 21,9%, превысив 2,98 млрд долларов, проинформировало Главное таможенное управление КНР.