Доля имеющих брокерский счет россиян к концу года достигнет 25% от числа граждан

В качестве новой тенденции на российском фондовом рынке эксперты ВТБ выделяют рост интереса к цифровым финансовым активам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество россиян, имеющих брокерский счет на Мосбирже, к концу 2023 года вырастет до 30 млн человек и составит 25% от общего числа взрослых граждан. Об этом заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в рамках форума "Россия зовет!".

К 2026 году, по прогнозу, доля частных инвесторов увеличится до 34% и достигнет 40 млн взрослых человек.

В ближайшие годы розничные инвесторы будут играть значительную роль в качестве внутреннего инвестора для развития экономики России. Меры по стимулированию долгосрочных вложений, появление "цифровых" инструментов, развитие фондов денежного рынка, повышение интереса к российским активам - среди ключевых факторов, которые будут способствовать росту интереса к фондовому рынку, полагают в компании.

"Мы проанализировали опыт развитых и развивающихся стран и считаем, что фондовый рынок России еще далек от насыщения. Ожидаем, что действия Банка России и Министерства финансов, направленные на повышение привлекательности долгосрочных вложений, будут стимулировать увеличение их веса в портфелях розничных инвесторов. Прогнозируем рост доли инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян с 12% на конец 2022 года до 16% в 2026 году. По нашей оценке, в 2024-2026 годах средний рост объемов российских активов в портфелях физических лиц превысит 20% в год", - отметил Сергейчук.

В ближайшие годы самым популярным инвестиционным инструментом останутся акции. К концу 2023 года их доля в структуре вложений физических лиц превысит 50%, прогнозируют эксперты ВТБ. При этом коллективные инвестиции физических лиц в биржевые фонды, по оценкам, к 2026 году превысят 500 млрд рублей.

В качестве новой тенденции на российском фондовом рынке эксперты ВТБ выделяют и рост интереса к цифровым финансовым активам (ЦФА). Один из главных факторов интереса к ним - необходимость диверсификации. "По нашим подсчетам, в 2026 году количество розничных инвесторов в ЦФА превысит полмиллиона человек. Потенциальную емкость рынка ЦФА оцениваем в 60-70 млрд рублей, однако не исключаем кратного роста при наличии удобных каналов инвестирования в новые активы и интересной продуктовой линейки", - отметил Сергейчук.

С июня 2022 года количество выпусков ЦФА приблизилось к 300, а их совокупный объем превысил 50 млрд рублей. Растущий спрос во многом связан с тем, что участники рынка начали предлагать их как корпоративным, так и розничным инвесторам.