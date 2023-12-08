Акции "Камаза" на Мосбирже росли более чем на 5%

К 12:20 мск бумаги компании достигли 192 рубля за акцию

МОСКВА, 8 ноября /ТАСС/. Стоимость акций ПАО "Камаз" на Московской бирже росла более чем на 5%, свидетельствуют данные биржи. Положительная динамика котировок отмечена после заявления гендиректора компании Сергея Когогина об ожидании рекордных финансовых показателей по итогам года.

По данным на 12:03 мск, акции компании росли до 194,6 рубля за акцию (+5,11%). К 12:20 мск, бумаги "Камаза" замедлили рост и находились на уровне 192 рубля (+4,35%).

Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!" сообщил журналистам, что компания ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО по итогам 2023 года.