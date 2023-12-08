Встреча сопредседателей МПК РФ и Индии ожидается в ближайшее время

Заместитель главы российского Минпромторга Алексей Груздев сообщил, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели успешно развивается в области сельского хозяйства, энергетики, в банковской финансовой, таможенной, транспортной, логистической, образовательной и гуманитарной сферах

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Встреча сопредседателей российско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству вице-премьера, министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова и руководителя МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы российского Минпромторга Алексей Груздев.

По его словам, успешно развивается сотрудничество Москвы и Нью-Дели в области сельского хозяйства, энергетики, включая мирное использование атомной энергии, в банковской финансовой, таможенной, транспортной, логистической, образовательной и гуманитарной сферах. "Все упомянутые направления взаимодействия формируют повестку межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. К слову, мы ожидаем в ближайшее время очередную встречу наших сопредседателей, где мы сможем наметить планы работы на 2024 год", - сказал Груздев в ходе научно-практической конференции, посвященной 70-летию торгового представительства РФ в Индии.

Груздев добавил, что на постоянной основе содействие российским и индийским участникам внешнеэкономической деятельности уже 70 лет оказывает торговое представительство РФ в Нью-Дели.

В апреле 2023 года Мантуров и Джайшанкар провели 24-е заседание МПК. В ходе заседания стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в областях торговли, финансов, промышленности, энергетики, включая атомную, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Как заявил тогда Мантуров, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,6 раза, превысив отметку в $35 млрд. Таким образом, Москва и Нью-Дели досрочно выполнили задачу, поставленную лидерами двух стран, по достижению уровня двустороннего товарооборота в $30 млрд к 2025 году, отметил он.