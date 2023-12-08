Эрдоган: Турция следует договоренностям о создании хаба для поставок газа из РФ в Европу

Президент Турции подтвердил приверженность договоренностям с Владимиром Путиным о строительстве в его стране газового хаба

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил приверженность договоренностям с российским лидером Владимиром Путиным о строительстве в республике газового хаба для поставок газа из России в Европу. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Греции.

"Как вы знаете, мы хотели построить энергетический хаб в [стамбульском районе] Аташехире. Мы хотим превратить одну из башен там в место, где мы мобилизуем возможности распределения энергии. Как вы знаете, мы решили создать [газовый] центр во Фракии для поставок природного газа из России на Балканы и в Европу. Мы договорились об этом с президентом России Владимиром Путиным", - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajansı.