Турция может позволить Греции закупать энергию, которую будет вырабатывать АЭС в Синопе

Анкара стремится развивать и расширять сотрудничество с Афинами не только в области энергетики, но и во всех областях, включая ядерную энергетику, отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары продавать энергию, которую будет вырабатывать новая АЭС в Синопе. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью журналистам на борту самолета, возвращаясь из Греции.

"Мы стремимся развивать и расширять сотрудничество [с Грецией] не только в области энергетики, но и во всех областях, включая ядерную энергетику. Например, мы можем позволить Греции пользоваться энергией нашей атомной электростанции, которая будет построена в Синопе", - приводит его слова государственное агентство Anadolu.

Между тем в середине сентября, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар подчеркнул, что Турция ведет переговоры с госкорпорацией "Росатом" по теме строительства второй атомной электростанции в районе Синоп на севере Турции на побережье Черного моря из-за огромного опыта российской компании, приобретенного в ходе реализации проекта по строительству первой АЭС "Аккую" на юге страны.