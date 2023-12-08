Регулярные рейсы из Калининграда в Архангельск возобновили

В рамках действия зимнего расписания Smartavia планирует выполнять рейсы в столицу Поморья один раз в неделю

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Прямые регулярные авиарейсы возобновились из калининградского аэропорта Храброво в Архангельск. Это стало возможным после открытия аэропорта Талаги в столице Поморья, сообщила пресс-служба аэропорта Храброво в Telegram-канале.

"С 7 декабря 2023 года из аэропорта Калининград (Храброво) возобновились прямые регулярные рейсы в Архангельск. Рейсы выполняет авиакомпания Smartavia в аэропорт Талаги, который был открыт для полетов 1 декабря после реконструкции взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках действия зимнего расписания Smartavia планирует выполнять рейсы в столицу Поморья один раз в неделю. Вылет из аэропорта Храброво в Архангельск - по четвергам, из Архангельска в Калининград рейс прилетает в тот же день.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает 20 направлений полетов. Пассажиропоток аэропорта за 11 месяцев 2023 года составил более 4 млн человек. По итогам года, рассчитывают в дирекции аэропорта, пассажиропоток составит порядка 4,3 млн человек.