"Магнит" разработал новую концепцию для своих "магазинов у дома"

Она предполагает больший фокус на товарах категорий "фреш" и "ультрафреш", свежих овощах и фруктах, готовой еде

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших российских ретейлеров "Магнит" разработал новый концепт своего формата "магазинов у дома", первый обновленный торговый объект работает в Москве, говорится в сообщении компании.

"Магнит" <…> разработал обновленную концепцию своего ключевого формата - магазинов "у дома". <…> Первой торговой точкой, которая была реконструирована в соответствии с новым CVP (customer value proposition, ценностное предложение для потребителей), стал магазин в спальном районе на юге Москвы, работающий с 2017 года", - сообщает ретейлер.

В частности, новая концепция предполагает больший фокус на товарах категорий "фреш" и "ультрафреш" (молочной, мясной продукции и др.), свежих овощах и фруктах, готовой еде. Помимо этого, в обновленных магазинах будет расширено предложение собственных торговых марок (СТМ) "Магнита", а также продукции локальных производителей, включая фермерские продукты.

Изменения также коснутся внешнего вида магазинов, оформления и планировки торговых залов. Компания указывает, что в оформлении фасадов будут использоваться современные архитектурные решения, а внутри торговой точки больший акцент сделан на фирменном красном цвете.

"В ближайшее время "Магнит" откроет еще четыре магазина "у дома" в новом концепте - в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. <…> Пилотный проект продлится несколько месяцев. За это время "Магнит" проанализирует показатели обновленных магазинов, реакцию покупателей и во втором квартале 2024 года примет решение о следующих этапах масштабирования нового концепта", - сообщает ретейлер.

Заместитель гендиректора, директор розничной сети "Магнит" Руслан Исмаилов отметил, что "магазины у дома" - самый большой сегмент российского рынка розничной торговли с долей около 30%. "Мы продолжим наращивать присутствие в этом сегменте, причем не только за счет органического роста, но и благодаря развитию формата", - сказал Исмаилов, слова которого приводятся в релизе.