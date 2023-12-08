Международный экономический форум СНГ пройдет 29 марта

Пресс-служба исполкома СНГ сообщила, что заседание Экономического совета также запланировано на 29 марта

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Проведение следующего Международного экономического форума СНГ запланировано на 29 марта 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-служба исполкома СНГ.

"Следующее заседание Экономического совета запланировано на 29 марта 2024 года. В этот же день планируется проведение весеннего Международного экономического форума СНГ", - говорится в сообщении.

Предыдущий, XV Международный экономический форум СНГ, прошел 17 марта 2023 года в Москве. В форуме принимают участие главы правительств, министры, представители бизнеса стран Содружества. Основными задачами форума являются обсуждение перспектив и механизмов дальнейшего укрепления экономического сотрудничества.