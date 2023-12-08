Дорожный фонд Челябинской области составит около 22 млрд рублей в 2024 году

Планируется выполнить работы на региональных и муниципальных объектах протяженностью 680,046 км

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют в 2024 году направить на ремонт, строительство, содержание дорог около 22 млрд рублей. Это позволит выполнить работы на 680 км улично-дорожной сети, сообщили ТАСС в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Объем средств дорожного фонда Челябинской области на 2024 год по проекту закона об областном бюджете составляет 22 млрд 87 млн рублей. На выделяемые средства планируется в 2024 году выполнить работы на региональных и муниципальных объектах протяженностью 680,046 км", - сказали в министерстве.

По словам собеседника агентства, на эти деньги будут приводить в нормативное состояние местные автодороги, обеспечат содержание уличной-дорожной сети центров крупнейших городских агломераций. Также продолжится реализация капиталоемких долгосрочных объектов, начнется капитальное строительство в Трехгорном, Челябинском городских округах. Будут проводить строительство автомобильных дорог между муниципалитетами, будет продолжен перевод щебеночного покрытия в асфальтобетонное.

В министерстве добавили, что на сегодняшний день объем средств дорожного фонда области на 2023 год составляет 24 млрд 740 млн рублей. За счет этих денег в 2023 году планируется закончить работы на объектах региональной и муниципальной собственности протяженностью 745,726 км.