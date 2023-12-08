Бюджет Курской области на 2024 год приняли с дефицитом в 5,5 млрд рублей

Доходы составят 83,2 млрд рублей

КУРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на заседании в пятницу приняли бюджет региона на 2024 года в окончательном чтении с дефицитом в 5,5 млрд рублей, или 7,4% к уровню собственных доходов, которые составят 83,2 млрд рублей, сообщили в региональном парламенте.

"Бюджет 2024 года принят во втором чтении. 33 депутата проголосовали "за", трое - "против". Доходы на 2024 год [ко второму чтению] выросли на 9 млрд рублей и составили 83,2 млрд рублей. Расходы запланированы в объеме 88,7 млрд. Отдельно парламентарии позитивно отметили, что в проекте главного финансового документа на ближайшую трехлетку учтен ряд их предложений по финансированию различных проектов на сумму около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, дефицит бюджета, запланированный в первом чтении, остался на уровне 5,5 млрд рублей, или 7,4% к уровню собственных доходов региональной казны. В целом объем средств, запланированный на развитие социально-культурной сферы, составит порядка 58 млрд рублей. На проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства направят 2,7 млрд рублей, на развитие здравоохранения - 7,8 млрд рублей, экономики - 19,7 млрд рублей, образования - 27,7 млрд рублей.