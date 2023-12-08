Площадкой проведения мероприятия станет ВДНХ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский туристический форум "Путешествуй!" пройдет с 12 по 16 июня 2024 года на ВДНХ, сообщила пресс-служба фонда Росконгресс со ссылкой на председателя правления, директора этого фонда Александра Стуглева.

"IV Российский туристический форум "Путешествуй!" откроется 12 июня, в День России, и продлится до 16 июня включительно. Площадкой проведения мероприятия станет ВДНХ: в павильоне № 55 пройдет деловая программа и состоятся дни молодежи, а на площади промышленности развернется самый масштабный туристический фестиваль, который станет частью российского туристического форума "Путешествуй!", - говорится в сообщении.

Субъекты РФ будут представлены на площади более 20 тыс. кв. м по принципу 12 макротерриторий. Деловая программа будет включать такие вопросы, как инвестиционная привлекательность туристической отрасли, особенности въездного туризма, комплексные меры поддержки государства в сфере предпринимательства и другие. Основными блоками деловой программы форума станут "Автотуризм", "Инвестиции" и "Инфраструктура". Запланирована серия ключевых мероприятий при участии Минэкономразвития РФ, подписание соглашений и проведение дней молодежи, направленных на развитие научно-популярного туризма, рассказали в Росконгрессе.

Помимо деловой программы, участников ждут лекции, презентации, мастер-классы, и знакомство с туристическими возможностями российских регионов и стран-партнеров. Территория фестивальной площадки в 2024 году будет значительно расширена и представлена следующими разделами экспозиции: "Регионы России", "Зарубежные страны", "Круизные операторы", "Круглогодичные горнолыжные курорты", "Авторские туры" и "Технологии для путешественников". "Фестивальная программа даст возможность посетителям познакомиться с национальным колоритом, этническими традициями, а где-то - попробовать свое будущее путешествие "на вкус", - отметил Стуглев.

Советник президента РФ Антон Кобяков сообщил, что среди гостей форума ожидаются представители Мьянмы, Кубы, Филиппин, Армении, Сербии, Камбоджи, Индонезии и других стран.

Организатор IV Российского туристического форума "Путешествуй!" - Фонд Росконгресс. Соорганизатор - Министерство экономического развития РФ. Форум проходит при официальной поддержке комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, АНО "Национальные приоритеты", Ассоциации туроператоров России и других отраслевых объединений. Партнером форума выступает "Кавказ.РФ".