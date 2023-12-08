Турпоток в Петербург в 2023 году может вырасти на 16%

По прогнозу члена Экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлии Кисловой, показатель может вырасти до 9,4 млн поездок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург по итогам 2023 года составит 9,4 млн поездок. Такие предварительные данные представила член Экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова на итоговом мероприятии Городского туристско-информационного бюро.

"Мы сегодня можем констатировать, что туристская индустрия Петербурга восстанавливается, причем заметными темпами. По предварительным данным, туристский поток в Санкт-Петербург по итогам текущего года составит порядка 9,4 млн туристских поездок, что на 16% выше, чем в прошедшем 2022 году", - сказала она.

Эксперт отметила, что в этом году возросла доля посетивших Петербург иностранных туристов, но она пока остается не такой значительной, как в 2019 году, и не превысит 6% в общем объеме турпотока. По итогам года иностранный турпоток составит 574 тыс. поездок, что на 68% выше уровня прошлого года, подчеркнула она.

Въездной поток из стран ближнего зарубежья вырос почти на 65%, из стран дальнего зарубежья - больше чем на 71%. В числе стран дальнего зарубежья - лидеров по прибытиям в Санкт-Петербург в 2023 году Кислова назвала Китай, Иран, Турцию, Индию и ОАЭ.

По итогам 2022 года Петербург принял в общей сложности более 8 млн путешественников, за этот период туристы принесли в экономику города около 366 млрд руб.