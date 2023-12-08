Путин поручил увеличить бюджетные субсидии на разработку инноваций в медицине

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 8 ноября

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству увеличить объем финансирования разработок инновационных продуктов в сфере здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 8 ноября 2023 года.

"Увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения", - говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет к 20 декабря 2024 года, далее - ежегодно.

Помимо этого, глава государства поручил кабинету министров рассмотреть вопросы о координации Минздравом "деятельности по определению направлений и тематик фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, осуществляемых в интересах здравоохранения за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, с учетом клинической и экономической эффективности результатов таких исследований и разработок, их потенциальной востребованности, а также с учетом необходимости развития перспективных технологий". Доклад по этой тему Путин ожидает до 20 декабря 2023 года.