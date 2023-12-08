Победителями конкурса группы "Россети" и "Сколково" стали 10 стартапов

В 2023 году на соискание наград поступили 482 заявки из более чем 90 городов России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Десять стартапов стали победителями конкурса "Энергопрорыв-2023", организованного группой "Россети" и фондом "Сколково". Об этом говорится в сообщении энергокомпании.

Финал ХI Всероссийского конкурса инновационных разработок "Энергопрорыв" прошел в Москве. В 2023 году на соискание наград поступили 482 заявки из более чем 90 городов России. Эксперты из группы "Россети", фонда "Сколково" и компаний - производителей оборудования выбрали 10 лидеров. "Россети" отмечают, что большинство работ, поступивших на конкурс, были связаны с импортозамещением, развитием новых сервисов и нетарифных услуг, внедрением интеллектуальных систем мониторинга и предиктивной диагностики состояния активов. Особое внимание при отборе финалистов и победителей уделялось степени локализации технологических решений на территории России, добавили в компании.

Заместитель генерального директора - главный инженер группы "Россети" Евгений Ляпунов, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что конкурс "Энергопрорыв" изначально создавался для поддержки передовых российских разработчиков. По его словам, сегодня это особенно актуально, поскольку стоит задача укрепления технологического суверенитета.

"Проекты победителей ориентированы на создание современных цифровых платформ, инновационных проводов и материалов, систем для повышения эффективности и безопасности энергообъектов. Это конкурентоспособные решения, которые отвечают глобальным трендам развития энергетики", - сказал он.

Конкурс "Энергопрорыв" проводится с 2013 года. За его историю уже более 60 инновационных проектов вышли на опытные внедрения на объектах группы "Россети".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.