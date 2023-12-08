Объем размещения ВТБ бондов с плавающим купоном достиг 15 млрд рублей

Было проведено около 7 тыс. сделок по размещению ценных бумаг с доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ, сообщил замруководителя Private Banking и "Привилегии" организации Алексей Чувикин

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Продажи облигаций ВТБ с переменным ежемесячным купоном (флоатеров) по итогам сентября - ноября составили 15 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя Private Banking и "Привилегии" ВТБ Алексей Чувикин в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Так, было проведено около 7 тыс. сделок по размещению ценных бумаг с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России.

По оценкам экспертов, случае сохранения жесткой денежно-кредитной политики регулятора в 2024 году этот инструмент станет одним из трендов на рынке облигаций, рассказал он.

Облигации доступны квалифицированным инвесторам с номиналом 1 тыс. рублей за одну ценную бумагу. Выпуск относится к старшему необеспеченному долгу банка. За первый месяц продаж - сентябрь - инвесторы зафиксировали доходность по купону в размере 12%. Далее ежемесячно владельцы облигаций получают переменный доход, в годовом выражении равный ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. С момента запуска продукта выплаты по купонам превысили 395 млн рублей.

"За 11 месяцев года наши состоятельные клиенты нарастили инвестиционный портфель почти на треть. Основная доля в нем - 40% - пришлась на облигации. Ценные бумаги с плавающим ежемесячным купоном относятся к защитным инструментам, в том числе от инфляционных рисков. Но, в отличие от облигаций с фиксированным купоном, доходность которого снижается при росте ключевой ставки, купоны флоатеров, наоборот, растут. Сегодня на рынке присутствуют около 50 выпусков таких бумаг. При этом бонды ВТБ пересматриваются каждый месяц, что уникально для рынка, позволяя зафиксировать дополнительную доходность при росте ключевой ставки", - прокомментировал Чувикин.

По его словам, в 2024 году также будут набирать популярность замещающие облигации, пришедшие на смену евробондам. Главное преимущество инструмента заключается в отсутствии инфраструктурных и санкционных рисков, так как бумаги выпущены по российскому законодательству.