"Аэрофлот" 27 декабря запустит рейсы из Москвы на Хайнань

На первоначальном этапе полеты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" 27 декабря запустит рейсы из Москвы (Шереметьево) на остров Хайнань в Китае, говорится в сообщении перевозчика.

"Аэрофлот" 27 декабря открывает прямые регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево на остров Хайнань (Китай). Продажа билетов открыта. На первоначальном этапе полеты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс - по воскресеньям", - отмечается в сообщении.

Ранее группа "Аэрофлот" открыла рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, с 23 декабря "Аэрофлот" возобновит полеты в Гонконг.