На экспертном совете при ФАС обсуждалось ужесточение регулирования потребительских рынков

Федеральная антимонопольная служба разработала и внесла в правительство РФ законопроект, позволяющий пресекать действия хозяйствующих субъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. На экспертном совете при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России обсуждались вопросы цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе ужесточение регулирования потребительских рынков. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"Сегодня в рамках экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере розничной торговли также обсуждались вопросы цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе развитие практик ответственного ценообразования и ужесточение регулирования потребительских рынков", - говорится в сообщении.

ФАС разработала и внесла в правительство РФ законопроект, позволяющий пресекать действия хозяйствующих субъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров, напомнили в службе. Перечень таких товаров определит кабмин. Изменения будут носить временный характер. Ведомство будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен и, в случае выявления, выдавать предупреждение, отметили в антимонопольном ведомстве.