Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,21-0,29%

Курс юаня снизился до 12,78 рубля, доллара - до 91,89 рубля, евро - до 98,64 рубля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю разнонаправленной динамикой. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,21%, до 3 079,99 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,29%, до 1 054,28 пункта.

Курс юаня снизился на 0,06% - до 12,78 рубля, доллара - на 0,20%, до 91,89 рубля, евро - на 0,79%, до 98,64 рубля.

"Покупатели были активны, несмотря на приближение выходных и попытки укрепления рубля. Восстановительная динамика могла быть связана с отскоком цен на нефть, которые оттолкнулись от локальных минимумов и вышли в зону $75-80", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Иностранные площадки 8 декабря также в основном "зеленели". "В США вышел ноябрьский отчет по рынку труда. Уровень безработицы сократился до 3,7%, чуть сильнее прогнозных 3,9%. Числа занятых в несельскохозяйственном секторе за месяц выросло на 199 тыс., что выше ожиданий аналитиков (180 тыс.) и октябрьских +150 тыс. Индекс доллара DXY после публикации статистики усилил восходящее движение, выйдя за 104 пунктов", - добавляет эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста пятницы на фондовом рынке стали акции Ашинского метзавода (+9,8%) без новостей, но, видимо, из-за недооцененности бумаг, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции банка МКБ (-2,3%) из-за того, что банковский сектор выглядит довольно перегретым на фоне ожидаемых мер по охлаждению ипотечного рынка, отмечает эксперт.

Прогнозы экспертов

Прогноз "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 11 декабря - 3 025-3 150 пунктов, по курсу доллара - 90,5-93,5 рубля.

По прогнозу Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи покажет динамику в коридоре 3 000-3 150 пунктов. Пара доллар/рубль проведет торги в интервале 90-92 рублей, евро/рубль - в коридоре 97-99 рулей., юань/рубль - в коридоре 12,5-13 рублей.

Выхода важной экономической статистики в понедельник не ожидается. Сбер на старте недели раскроет финансовые результаты по РПБУ за ноябрь 2023 года.