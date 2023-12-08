Минсельхоз заявил, что динамика отпускных цен на социально значимые продукты ниже инфляции

По данным ведомства, это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, некоторым овощам, в том числе картофелю, луку, свекле

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Динамика отпускных цен в 2023 году по нескольким социально значимым продуктам ниже инфляции, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"Ценовая ситуация на продовольственном рынке на особом контроле Минсельхоза России. По ряду социально значимых продуктов динамика отпускных цен в этом году ниже инфляции. Это относится к зерновой и молочной группам, подсолнечному маслу, крупам, макаронным изделиям, ряду овощей, в том числе картофелю, луку, свекле", - говорится в сообщении.

При этом по некоторым позициям цены производителей в настоящее время ниже тех, что были годом ранее, например, на картофель (-17,3%), лук репчатый (-4%), крупу гречневую (-17,7%), масло подсолнечное (-3,2%), сыры (-0,1%).

Также, по словам министерства, за последний месяц снизились цены производителей на свинину (-0,4%), картофель (-0,7%), морковь (-1,3%), капусту (-0,5%), сахар (-2%), гречневую крупу (-5,9%), мороженную рыбу (-0,4%). Кроме того, околонулевую динамику продемонстрировали цены на молочную продукцию - пастеризованное молоко, сливочное масло, сыры, а также на говядину, подсолнечное масло, пшеничную муку, макароны и другие продукты.

Министерство также сообщает, что динамика цен на овощи сейчас соответствует сезонным тенденциям. При этом рост стоимости томатов и огурцов обусловлен переходом на продукцию защищенного грунта и увеличением поставок более дорогих импортных овощей. "Ожидается, что весной следующего года цены на овощи традиционно пойдут вниз с поступлением на рынок нового урожая из парников. При этом в настоящее время Минсельхоз совместно с бизнесом и отраслевыми союзами прорабатывает возможность корректировок производства на отдельных тепличных предприятиях для увеличения более востребованных у сетей видов продукции", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, с начала года в российских теплицах уже получено 1,45 млн тонн овощей, что на 1,6% больше показателя за аналогичный период 2022 года. В том числе собрано 786 тыс. тонн огурцов и 633 тыс. тонн томатов.