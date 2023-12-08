Проживание в российских отелях в 2023 году подорожало менее чем на 9%

При этом число туристических поездок за это время увеличилось на 18%, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Стоимость проживания в российских отелях выросла в 2023 году менее чем на 9% по сравнению с годом ранее, при этом число туристических поездок за это время увеличилось на 18%. Об этом сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач.

"Мы уже второй год подряд наблюдаем устойчивый тренд на стабилизацию цен на туристическом рынке. В этом году стоимость проживания выросла менее чем на 9%, что близко к среднему уровню инфляции. Это при том, что число туристических поездок за это время увеличилось на 18%", - сказал Трач, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития России.

По данным Росстата, в ноябре произошло снижение стоимости услуг гостиниц, санаториев, домов отдыха и пансионатов. В сегменте отелей цены уменьшились на 0,39% за месяц, в сегменте санаторно-оздоровительных услуг - на 0,68%. Помимо тренда на стабилизацию цен на туррынке это свидетельствует о сезонной ценовой паузе. "Все концентрируются на работе в преддверии новогодних каникул, и спрос на отдых традиционно в это время снижается", - объяснил Трач.

Он подчеркнул, что туристический рынок РФ пришел к равновесию после резких колебаний во время пандемии коронавируса. Кроме того, начинают оказывать позитивное влияние меры господдержки в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", которые направлены на увеличение номерного фонда. "В этом году мы ввели уже более 10 тыс. новых номеров. В следующем году планируем еще больше нарастить темп по строительству отелей. Все это должно благоприятно повлиять не ценовую ситуацию на туристическом рынке", - резюмировал глава департамента.