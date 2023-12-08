Вице-премьеры РФ и Азербайджана отметили положительную динамику двусторонней торговли

Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев отметили, что "рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе - октябре 2023 составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отметили на встрече в Москве положительную динамику развития торгового сотрудничества. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале правительства России.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между странами. Сопредседатели МПК (межправительственной комиссии - прим. ТАСС) подчеркнули положительную динамику развития торговли, подтверждающую эффективность двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе встречи отмечено, что "рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе - октябре 2023 составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года".

"Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества", - отмечается в сообщении.