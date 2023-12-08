Россия передаст Анголе 50 машин скорой помощи

Минпромторг РФ также использует выделенные по госконтракту средства для ремонта автомобилей и обучения ремонтных специалистов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российская сторона передаст Анголе 50 автомобилей скорой медицинской помощи. Постановление о выделении Минпроморгу РФ средств на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В опубликованном документе отмечается, что в 2023-2024 годах будет закуплено 50 автомобилей на базе "Газель" с дизельным двигателем, их доставят в Анголу. Также с ними будут переданы комплекты запасных частей для ремонта техники.

Помимо этого, Минпромторг использует выделенные по госконтракту средства для ремонта автомобилей и обучения ремонтных специалистов.