"Ростелеком" представил пятую версию ОС "Аврора", адаптированную для офисных работников

Гендиректор "Открытой мобильной платформы" Павел Эйгес заявил, что компания провела переработку интерфейса, сделав его более простым для обычных пользователей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пятую версию отечественной операционной системы (ОС) "Аврора", которая адаптирована для офисных работников, представили в рамках Rostelecom Tech Day (RTD 2023), сообщил гендиректор "Открытой мобильной платформы" Павел Эйгес. Компаниям, использующим "Аврору" как корпоративную ОС, потребуется сначала перевести на новую версию собственные приложения.

"Аврора пятой версии - это прорыв в корпоративной офисной мобильности. Мобильные технологии "Авроры" прямо сейчас готовы к использованию офисными сотрудниками в их повседневных задачах", - сказал Эйгес на презентации.

По его словам, компания провела переработку интерфейса, сделав его более простым для обычных пользователей. Сейчас он позволяет максимально эффективно использовать весь экран, более комфортно работать со встроенными приложениями. Работа с четвертой версией ОС не закончена, для перехода пользователей компания еще год будет выпускать для нее обновления.

"Аврора - это корпоративная ОС. Очень много корпоративных приложений под нее написано - для тех компаний, которые много [приложений для "Авроры"] пишут сами, это некоторый проект - сначала нужно будет обновить свои приложения для поддержки [их работы на новой версии ОС]", - пояснил журналистам процесс перехода на новую версию старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов, отметив, что для остальных компаний будет достаточно обновления версии через облачный сервис.

Эйгес в ходе презентации новой версии отметил, что уже более 100 компаний-разработчиков присоединились к "Авроре". Также месяц назад запущены розничные продажи устройств с этой ОС.

Rostelecom Tech Day (RTD 2023) проходил 8 декабря на площадке "Цифровое деловое пространство" в Москве. Компания представила новые IТ-платформы и IТ-решения для бизнеса.

Об "Авроре"

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia.

Она может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.