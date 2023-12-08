ТМК и Мосбиржа ищут решение в связи с обращением от Ассоциации владельцев облигаций

Интересы инвесторов являются приоритетом для компании, сообщили в ТМК

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) работает с Мосбиржей, чтобы найти оптимальное решение в связи с обращением от Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в Банк России и Мосбиржу, сообщили ТАСС в ТМК.

"ТМК работает с Московской биржей, чтобы выработать оптимальное решение по данному вопросу. Интересы инвесторов являются приоритетом для компании, мы стремимся к тому, чтобы они были максимально соблюдены", - сообщили в компании.

Ранее "РБК инвестиции" со ссылкой на письмо от 6 декабря на имя директора департамента корпоративных отношений Банка России Екатерины Абашеевой сообщили, что АВО направила обращение в ЦБ и Мосбиржу с предложением рассмотреть исключение ТМК из котировального списка биржи в связи с нарушением норм раскрытия отчетности.