В ноябре россияне в 2,4 раза чаще меняли доллары, чем евро

Американская валюта по-прежнему в приоритете, отмечено в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россияне в ноябре в 2,4 раза чаще совершали обменные операции с долларом, чем с евро. При этом американскую валюту чаще продавали, чем покупали, говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт".

"Доллар по-прежнему в приоритете у россиян. Согласно статистике банка "Русский стандарт", количество конвертаций американской валюты в ноябре текущего года оказалось в 2,4 раза выше, чем евро, - отмечается в исследовании. - В офисах банка в ноябре доллары чаще продавали, чем покупали. Так, общее число офлайн-продаж, как показала статистика, оказалось на 46% больше, чем покупок".

Безналичные доллары в ноябре также чаще продавали, чем покупали. Согласно статистике, общее число онлайн-продаж американской валюты в ноябре было на 36% больше, чем покупок.

При этом у евро в наличном валютообмене лидируют покупки. По данным банка, в минувшем ноябре их оказалось на 41% больше, чем продаж. В онлайне европейскую валюту тоже чаще покупали, чем продавали. Так, число онлайн-покупок в ноябре было на 33% больше, чем продаж.

По данным банка, общий средний чек продажи доллара в ноябре составил $582, а покупки - $1 672. При этом средняя сумма продажи евро в минувшем месяце - €627, а покупки - €879.

Как показало исследование, традиционный обмен иностранной валюты в отделениях банка для россиян по-прежнему привычнее. Согласно статистике "Русского стандарта", на долю наличных конвертаций в минувшем месяце пришлось 88% от общего числа операций с валютой, а оставшиеся 12% - у безналичного обмена. В октябре доли были примерно такими же - 87% у офлайна против 13% у онлайна.

Прогноз эксперта

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, к концу декабря произойдет укрепление рубля до уровней ниже 90 рублей за доллар и ниже 98 рублей за евро.

"В свете все еще высоких цен на нефть, ожидаемого очередного повышения ключевой ставки, обязательной репатриации валютной выручки экспортерами, предложение валюты будет достаточным для коррекции рубля в сторону умеренного укрепления", - приводятся в исследовании слова эксперта.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в ноябре и октябре 2023 года.