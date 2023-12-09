ЕС рассчитывает, что COP28 станет "началом конца ископаемого топлива"

Этого требует наука и заслуживают дети, заявил еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Европейский союз рассчитывает, что 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) станет "началом конца ископаемого топлива". Об этом заявил еврокомиссар по климатическим действиям Вопке Хукстра.

"Я хочу, чтобы эта Конференция сторон стала началом конца ископаемого топлива. Это не просто слова, не просто декларации - этого требует наука, этого заслуживают наши дети", - сказал Хукстра, выступая на сегменте высокого уровня COP28 от имени Европейского союза.

Вечером 8 декабря секретариат Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) распространил проект итогового документа COP28, который содержит несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива, в том числе положения о поэтапном отказе от него.

Ключевой раздел документа, распространенного секретариатом Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК), предлагает четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточатся в ближайшие дни. Участники COP28, которые ведут заключительные переговоры о параметрах соглашения, должны будут принять одну из формулировок или исключить этот пункт из финальной версии текста.

COP28 продлится до 12 декабря. Одной из основных задач делегаций стран, принимающих участие в конференции, является так называемое Глобальное подведение итогов (Global Stocktake, GST), или анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.