Bloomberg: пик популярности швейцарских часов в мире пройден

Это связано с замедлением глобального экономического роста и повышением объемов производства этой продукции, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Пик популярности швейцарских часов в мире пройден на фоне замедления глобального экономического роста и повышения объемов производства этой продукции. Такую оценку привело агентство Bloomberg.

"То, что мы видели в 2021-2022 годах - это вне нормы. Мы не могли представить, что такое случится в нашей жизни. Я думаю, это уже никогда не повторится", - приводит оно мнение Анри Беннамиаса, главного исполнительного директора компании Audemars Piguet, изготавливающей, среди прочего, элитные часы под брендом Royal Oak (один аксессуар стоит в среднем 50 тыс. швейцарских франков - примерно $57 тыс. по актуальному курсу).

Bloomberg поясняет, что в последние три года в индустрии наблюдался стремительный рост спроса, когда находящиеся на самоизоляции богатые потребители переключили свое внимание на элитные швейцарские часы. Это привело к рекордным продажам, когда экспорт такой продукции достиг 25 млрд швейцарских франков ($28,5 млрд) в 2022 году.

Однако сейчас "приходит пора расплаты", поскольку фундаментальные факторы в индустрии изменились. Во внешней среде наблюдается повышение процентных ставок в мире и замедление экономического роста, что снижает реальные располагаемые доходы потенциальных потребителей. Одновременно компании - производители проводят политику по агрессивному повышению цен и наращиванию производства. Эти факторы в последние месяцы уже привели к снижению спроса и падению цен элитных швейцарских часов на вторичном рынке, заключает агентство.