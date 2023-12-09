Портал поставщиков помогает бизнесу реализовывать свои товары, работы и услуги, а госзаказчикам - найти нужную продукцию и закупить ее у контрагентов по выгодной цене

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 30 тыс. предпринимателей из регионов РФ зарегистрировались на портале поставщиков с начала года, общее количество пользователей интернет-ресурса достигло 325 тыс. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Число пользователей столичного портала поставщиков достигло 325 тыс. Только с начала этого года на платформе зарегистрировалось более 30 тыс. предпринимателей. С ними московские заказчики уже заключили 22,8 тыс. контрактов на закупку строительных, хозяйственных, медицинских товаров, средств связи, электроники, бытовой и оргтехники и другой продукции. Объем этих сделок превысил 4,3 млрд рублей", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что портал поставщиков помогает бизнесу реализовывать свои товары, работы и услуги, а госзаказчикам - найти нужную продукцию и закупить ее у добросовестных контрагентов по выгодной цене. Таким образом, достигается достойный уровень конкуренции в закупках малого объема. Около трети новых пользователей ресурса - индивидуальные предприниматели и физические лица. В целом же более 90% поставщиков, работающих на платформе, являются представителями малого и среднего бизнеса. Таким компаниям участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес.

"Портал востребован не только в столице - на нем работают предприниматели со всей страны. Более 60% новых пользователей - это именно региональный бизнес. Среди них предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов Российской Федерации", - добавил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

О сайте

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на платформе работают заказчики из 40 регионов России, а электронный каталог продукции насчитывает более 2,5 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

"[Это] востребованная платформа, которая предоставляет гарантированный рынок сбыта продукции коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым и физическим лицам со всей страны. С помощью цифровых возможностей платформы новые и опытные поставщики могут больше узнать о востребованной у заказчиков продукции, скачать каталог, воспользовавшись встроенным API-сервисом. Полученную информацию предприниматели могут использовать для формирования собственного портфеля предложений и разработки стратегии по участию в закупках. Кроме того, недавно на портале запустили сервис "Школа поставщика", который помогает новым пользователям упростить процесс адаптации на платформе, разобраться в специфике госзакупок и начать полноценно участвовать в них", - уточнил замруководителя столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Также для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.