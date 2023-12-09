Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий

Сеул и Вашингтон также планируют инвестировать по меньшей мере $10 млн в поддержку сотрудничества в сфере исследования биотехнологий, сообщила администрация южнокорейского президента

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Республика Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере перспективных технологий, включая биотехнологии, искусственный интеллект, полупроводники, производство аккумуляторов и энергетику. Об этом сообщила администрация южнокорейского президента.

9 декабря в Сеуле состоялось первое заседание межведомственных рабочих групп в рамках двустороннего диалога по "ключевым и перспективным технологиям следующего поколения". Оно прошло под председательством директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Тхэ Ёна и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

США и Южная Корея решили расширить поддержку совместных исследовательских проектов Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея и американского Национального научного фонда. Они намерены инвестировать по меньшей мере $10 млн в поддержку сотрудничества в сфере исследования биотехнологий. Помимо этого, государства планируют наладить кооперацию между своими будущими центрами технологий полупроводниковой отрасли.

Участники заседания рабочих групп также договорились провести встречу представителей фармакологического бизнеса и профильных государственных органов. Стороны условились расширить сотрудничество специализированных центров в исследованиях, связанных с экологически чистой энергетикой и производством аккумуляторов. США и Южная Корея готовы взаимодействовать при создании коммуникационной инфраструктуры, в том числе сетей связи пятого и шестого поколений, в третьих странах, например в Юго-Восточной Азии.