Мурашко заявил об обновлении автопарка скорой помощи почти во всех субъектах РФ

В регионах практически не осталось машин старше 10 лет, заявил глава Минздрава

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Парк автомобилей скорой медицинской помощи в России обновлен в ходе модернизации первичного звена здравоохранения. Машин старше 10 лет нет практически ни в одном субъекте РФ, сообщил журналистам в Новосибирске министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все это дополняется блоком модернизации скорой помощи, поставки современных машин скорой помощи. Во всей стране сегодня парк автомобилей обновлен, <...> машин старше 10 лет практически нет ни в одном субъекте. Это позволяет нам быть мобильными при экстренных ситуациях", - сказал Мурашко.

Он отметил, что в рамках программы "Модернизация первичного звена" обновляется автотранспорт, что дает дополнительную мобильность медицинского персонала для оказания помощи в сложных ситуациях, доставки пациентов и анализов в случае необходимости.