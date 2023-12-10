FT: индийский фондовый рынок может занять место Гонконга среди ведущих бирж мира

Как отметила газета, это может произойти благодаря недавнему скачку цен на акции

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Индийский фондовый рынок - National Stock Exchange of India (NSE) и Bombay Stock Exchange - готов занять место Гонконга среди крупнейших бирж мира благодаря недавнему скачку цен на акции. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным Всемирной федерации бирж, общая рыночная капитализация отечественных компаний, котирующихся на биржах Индии, на конец октября составила $3,7 трлн по сравнению с $3,9 трлн в Гонконге. Цены на индийские акции повысились в ноябре в результате высоких доходов и оптимистичных прогнозов роста, что позволило ее биржевой группе стать седьмой по величине в мире после Нью-Йоркской фондовой биржи, Nasdaq, Шанхайской биржи, Euronext, японской Japan Exchange Group и биржи Шэньчжэня.

Основной индекс NSE - NIFTY 50 вырос за последний месяц на 8,1%, достигнув рекордного максимума на этой неделе, в то время как индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал за аналогичный период на 6,7% на фоне "охлаждения экономики" Китая. По словам главы отдела BNP Paribas в Гонконге Абхирама Элесварапу, в последнее десятилетие фондовые индексы Индии и Китая "изменялись в значительной степени в одном ключе", но в последние три года "стали расходиться: китайские в целом снижались".

Инвесторов в южноазиатскую республику привлекает, как отметил Элесварапу, высокий уровень потребления богатых индийцев, в том числе увеличение расходов на недвижимость и предметы роскоши, а также растущие государственные расходы на инфраструктуру.

Согласно недавнему прогнозу JPMorgan, Индия через четыре года станет третьей по величине экономикой мира, а к 2030 году ее ВВП увеличится вдвое и составит $7 трлн. В докладе Международного валютного фонда о перспективах мирового экономического развития указывается на то, что темпы роста ВВП Индии в текущем 2023-2024 финансовом году составят 6,3%.