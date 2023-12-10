В очередях на польско-украинской границе стоят почти 3,5 тыс. грузовиков

Около КПП на границе со Словакией находятся более 500 машин, рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 3,5 тыс. грузовиков в настоящее время стоят в очередях перед польскими пунктами пропуска на границе с Украиной, которые заблокированы перевозчиками Польши. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Ситуация [на границе Польши и Украины] фактически неизменна - блокируются четыре направления. <...> По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских пограничников, в очередях в сторону Украины на территории Польши находятся почти 3,5 тыс. грузовых транспортных средств", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По словам Демченко, у пункта пропуска на границе Словакии с Украиной, где местные перевозчики на этой неделе приостановили акцию по блокировке движения транспорта, в очереди все еще стоят более 500 грузовиков.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля прошлого года.

Союз автоперевозчиков Словакии ранее присоединился к протестам польских коллег против льгот в ЕС для конкурентов с Украины. Однако в понедельник блокада единственного в Словакии автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе с Украиной была приостановлена. При этом, по данным словацких СМИ, активисты могут возобновить протесты после отказа в понедельник Советом ЕС на уровне министров транспорта стран сообщества пересмотреть условия для украинских перевозчиков.